金融大手SBIホールディングス代表取締役会長兼社長の北尾吉孝氏が17日、会見を都内で行い、フジ・メディア・ホールディングス（HD）の経営改善に向けた見解を示した。フジテレビの問題を巡っては、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが16日、同局の親会社フジ・メディアHDに12人の社外取締役の選任を求める株主提案を送付したと発表した。ダルトンが選任した新たな取締役候補は12人。当初から名前が挙がっていたSBIホ