きょうまで4日間の日程で行われた今年の「全国学力テスト」。オンライン形式で動画を用いるなどした問題が初めて出され、その出題例が公開となりました。「全国学力テスト」はきょうまでの4日間、小学6年生と中学3年生あわせて200万人を対象に実施されました。今年の特徴は「中学校理科」のテストで初めて、オンライン形式が導入されたこと。先ほど、動画を用いるなどした問題の一部が公開されました。これは、ドライアイスの中で