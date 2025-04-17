17日の東京株式市場の日経平均株価は反発し、終値は16日に比べ457円高い3万4377円で取引を終えました。16日に行われた日米の関税交渉でアメリカ側から想定外の厳しい要求がなかったという見方や一定の緩和措置が取られるという期待から、半導体や自動車など輸出関連株を中心に買いがふくらみました。外国為替市場で円安が進んだことも株価を押し上げました。その円相場は17日早朝に一時、1ドル＝141円台後半を付け、約7カ