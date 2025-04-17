フリーアナウンサーで会社員の顔も持つ内田敦子アナウンサーが、自身のインスタグラムで美しい衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。内田アナは、深緑色の大人っぽいワンピースに身を包み、高いヒールを合わせたコーディネートを披露。スラリとした美脚をチラ見せし、ファンを魅了した。この日、内田アナは「ジョジョの奇妙な冒険のイベントJOJODAY STAGEで司会を務めさせていただきました！」と報告。「子どもの頃から大好きなジョ