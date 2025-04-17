日本サッカー協会(JFA)は17日、中国で行われるAFC女子フットサルアジアカップに臨むフットサル日本女子代表メンバーを発表した。AFC女子フットサルアジアカップは今年中にフィリピンで行われる第1回女子フットサルW杯の最終予選。3位以上に入ればW杯出場権を獲得できる。女子フットサルW杯は2022年12月の国際サッカー連盟(FIFA)評議会で開催が決まった新設の世界大会。アジア杯は2018年の第2回大会以来6年ぶりの復活となり、日