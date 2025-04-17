関税措置をめぐる日本とアメリカの協議に自ら名乗りを上げたトランプ大統領。その狙いについて聞きます。米・ワシントンから中継です。閣僚レベルの協議に大統領が乗り出すのは極めて異例です。あくまで交渉は「自分が主役」とアピールすると共に、早期に交渉をまとめたいという狙いが透けてみえます。トランプ大統領は赤沢大臣と会った後、SNSに「大きな進展があった」とさっそく成果を誇示しました。協議直前に乱入を表明したの