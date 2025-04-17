タレント磯山さやか（41）が17日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。「芸能人お宝鑑定買ったときより値段あがってるっぽい」のコーナーで、元ヤクルト古田敦也さんのサイン入りバットを鑑定した。磯山は「ヤクルトスワローズの中継番組を担当していたので、古田さんとは取材とかでお世話になっていたのですが、旅ロケでバット工場行ったんです。『古田敦也モデルで作れますよ』って言ってくれて、