ネットフリックス「地面師たち」で脚本協力を務めた脚本家の楠野一郎氏（57）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日、24歳で死去したことが発表された俳優の板垣瑞生さんへ感謝をつづった。楠野氏は「板垣瑞生さん、僕が脚本として携わった『ゴーストマスター』出演で力を尽くして下さいました。ぶっ飛んだキャラクターを心底楽しんで演じて下さり感謝しかありません」と自身が脚本を務めた映画「ゴーストマスター」に板垣