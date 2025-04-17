Bialystocksが、本日4月17日より放映を開始するGLOBAL WORKの新TVCM『リッチクリーンTeeは、間違いない服。海の見える部屋篇』のCMソングを書き下ろした。 （関連：【映像あり】BialystocksがCMソングを書き下ろした吉高由里子＆宮沢氷魚出演のGLOBAL WORK新TVCM） 同CMには、吉高由里子と宮沢氷魚が出演。海が見える絶景の部屋に場所を移して、非日常をリラックスして楽しむ2人のストーリーを描く。Bialy