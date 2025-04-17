ロッテの新外国人オースティン・ボス投手（32）が18日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天は早川隆久投手（26）が先発する。メジャー通算207試合を誇る右腕は、ここまで2試合に登板して0勝1敗、防御率7.00。前回登板予定だった13日のソフトバンク戦は雨天中止となり、今回は中11日での登板だが、「しっかりと調整できている。1週間以上間隔が空いたことは休養ができたと、良い方向に考えて臨みたい」と