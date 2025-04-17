サンワサプライ株式会社は、USBコネクターを2つ備えたスティック型ポータブルSSD「600-USSCシリーズ」を4月17日（木）に発売した。直販サイトで取り扱う。ラインアップは256GB、512GB、1TB。 USB Type-AとType-Cコネクタを搭載するため、コネクター形状が異なるデバイス間でのデータ共有がスムーズに行えるという。 最大転送速度は読込が1,000MB/秒、書込が800MB/秒。 アルミニ