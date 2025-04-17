１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３７０円２５銭高の３万２７６７円４１銭だった。前日の東京市場は株価が下落しており、値頃感が出た銘柄を買い戻す動きが広がった。円相場が円安・ドル高方向に振れたことによる、機械や自動車など輸出関連銘柄の上昇も相場を支え、東京証券取引所プライム市場の約７割が上昇したことが影響した。３３３銘柄のうち２６９銘柄（約８１％）