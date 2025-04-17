プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が2025年4月16日にユーチューブを更新し、中日・石川昂弥内野手（23）の処遇に関して私見を述べた。「中日の4番として、『君はどういうものが必要なのか？』」石川は開幕から「4番・サード」で13試合連続スタメン出場を果たすも、首脳陣の期待に応えることができなかった。打撃不振が続き、打率.160、3打点、本塁打はゼロ。2軍での調整を目的に、12日に出場選手登録を抹