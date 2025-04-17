◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１７日・神宮）阪神・門別啓人投手がブルペン待機する。佐藤輝が２戦連続「４番・三塁」で先発出場。森下、佐藤輝、大山のクリーンアップで２連勝を目指す。ヤクルトは上半身のコンディション不良で戦列から離れていた村上が、「４番・右翼」で１軍復帰即スタメン出場だ。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁