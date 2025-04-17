ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が自身のInstagramを更新。出演する「Beauty of SSG」のCMのオフショットを公開した。 【写真】多彩な魅力を放つチャウヌの最新CMオフショット／【動画】CM映像ショートバージョン／ロングバージョン ■チャウヌ、美麗スーツに真っ赤なルージュ姿まで…多彩な姿見せるCMオフショットが話題に 4月17日にSSG.COMのYouTubeチャンネルにCM映像が公開され