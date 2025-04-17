卒業アルバムの印刷を受注した会社がサイバー攻撃を受け、2023年度の公立学校の卒業アルバムに掲載されていた個人情報が漏えいした可能性がある問題で、北海道は所管する私立学校について調査結果を公表しました。道によりますと、私立学校（園）で2023年度の卒業アルバムの個人情報が漏えいした恐れがあるのは、幼稚園28園（1605部）、中学校2校（134部）、高校5校（878部）、専門学校4校（215部）の合わせて39校（2832部）