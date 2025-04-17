牡羊座の運勢全体運は？精神的に不安定になりそう。心の奥にしまっていたことが揺さぶられたり、行動が制限されたりしてプレッシャーを感じるかもしれません。ですが、言いたいことがあってもグッとこらえて。結果的に「余計なことを言わなくてよかった……」と思うでしょう。こんなときは自分の好きなことに集中すると、感情のリセットができそうです。牡牛座の運勢全体運は？センスや五感に磨きがかかるとき。旅行のプランを