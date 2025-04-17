◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（一）ネビン、４（指）中村剛、５（三）外崎、６（捕）牧野、７（左）松原、８（二）滝沢、９（右）長谷川、▽投＝上田【オリックス】１（左）山中、２（二）太田、３（指）西川、４（一）ディアス、５（遊）紅林、６（右）中川、７（中）広岡、８（三）宗、９（捕）若月、▽投＝エスピノーザ