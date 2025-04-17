◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１７日・みずほＰａｙＰａｙ）【楽天】１（遊）宗山、２（二）小深田、３（一）浅村、４（指）阿部、５（三）鈴木大、６（左）伊藤、７（中）武藤、８（捕）堀内、９（右）小森、▽投＝岸【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）今宮、３（三）栗原、４（指）山川、５（左）正木、６（一）中村、７（二）広荑隆、８（右）山本、９（捕）渡辺、▽投＝前田純