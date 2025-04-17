月に高いビルを建てる。そんな驚くべき計画が英国の企業から発表されました。いったい、何のために、どうやって建設するのでしょうか？ ↑ニョキニョキと生えてくる太陽光発電ビル（画像提供／フォスター・アンド・パートナーズ／YouTube）。 その計画を発表したのは、ロンドンを拠点とするフォスター・アンド・パートナーズ。現在開催中の大阪・関西万博で、サウジアラビアのパビリオンの設計を担当した大手設計事務所です