俳優板垣瑞生さん（24）が死去したことが17日、分かった。24歳。家族が本人のインスタグラムのストーリーズを更新し、「不慮の事故により逝去しました」と発表した。「昨年より抱えていた精神疾患により、今年1月末より行方不明になっておりました」「警察および友人たちの協力のもと、捜索を続けてまいりましたが、先日、警察より東京都内にて遺体で発見されたとの連絡を受けました」「活動復帰に向けて前向きに歩み始めた矢先、