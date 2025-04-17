原子力空母「ジョージ・ワシントン」（右）から運搬船への放射性廃棄物が入ったコンテナの搬出作業＝１７日、横須賀市本町の米海軍横須賀基地米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」のメンテナンス作業に伴って生じた低レベルの放射性廃棄物が１７日に搬出され、運搬船に積み込まれた。米本土に運ばれ、最終処理される。廃棄物は低レベルの放射能を帯びた作業手袋、雑巾、プ