◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１７日・神宮）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）前川、７（捕）梅野、８（遊）木浪、９（投）ビーズリー【ヤクルト】１（中）西川、２（遊）長岡、３（左）サンタナ、４（右）村上、５（一）オスナ、６（三）茂木、７（二）山田、８（捕）松本直、９投吉村