Summer Zhen[香港 １７日 ロイター] - ＲＢＣブルーベイ・アセット・マネジメントはドルのショート（売り）ポジションを取り始めた。トランプ米大統領の貿易戦争が数十年にわたるドルの信認を破壊する恐れがあるとし、米国例外主義の終焉に賭けている。ＲＢＣブルーベイの債券チーム担当最高投資責任者（ＣＩＯ）を務め、世界全体で１３３０億ドル以上の資産を統括するマーク・ダウディング氏はインタビューで「先週初め、われ