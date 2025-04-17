金融大手SBIホールディングス代表取締役会長兼社長の北尾吉孝氏が17日、都内で記者会見を行い、フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の経営改革に意欲を示した。フジテレビ問題では16日、「物言う株主」として知られる米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが、フジテレビの親会社FMHの新たな取締役として同氏らを選任するよう、株主提案を送付したと発表。北尾氏は「多くのメディアの方からインタビューの時間を取って