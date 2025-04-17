Takaya YamaguchiLeika Kihara［東京１７日ロイター］ - 加藤勝信財務相は１７日、訪米に先立ちロイターとのインタビューに応じ、トランプ関税に伴う経済への影響について「強く懸念している」と述べた。金融・資本市場の歴史的な乱高下が続けば、日本経済や世界経済の下押しリスクになるとの認識も示した。関税措置の応酬に対する懸念もあり、経済の先行きには不透明感が漂う。幅広い産業への重税感に加え、金融市場を