◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2025年4月17日みずほペイペイドーム）右脇腹痛から1軍合流したソフトバンクの栗原陵矢内野手（28）が「3番・三塁」でスタメン復帰した。栗原は3月11日の巨人とのオープン戦（長崎）の守備中に負傷。開幕から2軍で調整していた。今月12日のウエスタン・リーグ、オリックス戦で実戦に復帰。4試合をこなし、11打数5安打、打率・455、5打点とバットも復活し、1軍合流となった。