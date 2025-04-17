山東省浜州市沾化区利国郷にある、太陽光パネルを設置した羊飼育場。（資料写真、浜州＝新華社記者／高天）【新華社浜州4月17日】中国山東省北部の渤海湾に面する日照豊かな浜州市沾化区で、太陽光発電が地元の農村にさまざまな形で普及し、大気汚染物質の排出を減らすとともに、農家の増収に大きく貢献している。沾化区はここ数年、農村部の遊休地を利用した太陽光発電プロジェクトの建設を積極的に推進し、土地の賃料と発