◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(17日、神宮球場)ヤクルトのスタメンが発表されました。2番の長岡秀樹選手は、ここまでの阪神戦3試合全てでヒットを打っており、クリーンアップの前に出塁できるか注目。そして4番は1軍登録された村上宗隆選手。プロ8年目、通算837試合目で初めてライトで出場します。上半身のコンディション不良により、2軍で調整をしていましたが、2軍戦では5試合出場して打率.500、1本塁打を記録しており、こ