赤沢経済再生担当大臣は、“トランプ関税"の見直しに向けた協議に先立ち、ホワイトハウスで急きょ、トランプ大統領と会談を行いました。日本政府内の受け止めについてお伝えします。日本政府内には、「想定外のことは起きなかった」とひとまず安堵感が広がっています。16日夜にトランプ大統領が交渉への参加を発表すると、日本政府内には「何を要求されるか分からない」といった動揺が広がりました。つまり、協議の場を引っかき回