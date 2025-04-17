俳優の森高愛（27）が16日、自身のインスタグラムを更新し、大親友である俳優・小芝風花との誕生日ツーショットを公開した。森高は「はぴば♡28歳！」と小芝の誕生日を祝福。「いくつになってもお祝いしようねんっ」とコメントを添え、誕生日プレートを前に笑顔でピースサインをする仲睦まじいツーショットを披露した。投稿には「風花は相変わらず白い 笑」という一言も添えられている。投稿された写真には、「Happy Birthday