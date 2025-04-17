ロンドンで展示されている海洋プラスチックごみから作られたオブジェに、東日本大震災津波で流された可能性のある物が含まれているとして、設置者が陳謝しました。【映像】涙を浮かべて語るロンドン市民の女性ロンドン東部のオフィス街、カナリーワーフに先週から展示されているクジラ型のオブジェは、アメリカのアーティストが環境問題に警鐘を鳴らす目的で制作しました。ハワイのビーチで回収された約5トンの海洋プラスチ