フリーアナウンサーの川田裕美が、17日までに自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博をプライベートで訪れたと明かし、感想をつづった。【写真】川田裕美、万博で「特に楽しかった」7箇所の写真・感想それぞれ待ち時間も川田アナは、ミャクミャクと大屋根リングが共演した夜景とともに「万博、とりあえずめっちゃ楽しかった!!プライベートで行ったので、どこに行こうか自分で考えるのも楽しかったし、足と腰が限界に