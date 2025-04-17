記者会見する競泳女子の平井瑞希＝17日、東京都中央区競泳女子バタフライの平井瑞希が17日、東京都内で記者会見し、今夏の世界選手権（シンガポール）について「目標は100メートルバタフライでのメダル獲得。日々挑戦を楽しみながら頑張っていきたい」と抱負を語った。1日付で「TOKIOインカラミ」の所属となったことも発表した。昨年のパリ五輪100メートルバタフライで7位に入った18歳のホープは秋から米テネシー大に進む。世