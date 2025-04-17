登山客でにぎわう富士山の山梨県側登山道「吉田ルート」の5合目＝2024年8月山梨県は17日、富士山の山梨側登山道「吉田ルート」の通行予約システムで、防寒着や登山に適した靴の準備といった順守事項への同意を必須にすると発表した。昨年問題となった軽装登山を防ぐ狙い。守らない場合は入山を断ることもあるという。「ごみは必ず持ち帰る」「登山道を外れて歩かない」といったマナーにも同意が必要。24日午後1時から、山梨県