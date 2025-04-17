クーデターにより、ミャンマーで実権を握っている軍事政権は17日、外国人を含む受刑者およそ4900人に恩赦を与えました。軍事政権は17日、ミャンマー暦の正月に合わせ、政治犯として収監された人や外国人などあわせて4906人に恩赦を与えたと、国営テレビを通じて発表しました。受刑者たちは、刑務所からバスに乗せられ、解放されました。民主派の指導者で、4年前の軍事クーデター後に収監されたアウン・サン・スー・チー氏は依然、