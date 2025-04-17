秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが、石川県輪島市を訪れて漆塗りの職人と懇談されました。【映像】佳子さま、「沈金」の授業も見学佳子さまは正午前、輪島市にある「漆芸技術研修所」を訪れ、能登半島地震で被災した職人6人と懇談されました。佳子さまは、「今はどのようにお過ごしですか」などと声をかけながら、それぞれの作品をご覧になりました。佳子さまは2024年10月、日本工芸会の総裁として金沢市で輪島塗の人間国