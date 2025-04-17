メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースは16日（日本時間17日）、ホームでコロラド・ロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（30）は1番DHで先発出場。第1打席で2試合ぶりの6号ホームランを放つなど、5打数2安打、2打点の成績だった。スポーツ実況取材歴40年のフジテレビ・三宅正治キャスターとお伝えします。三宅正治キャスター：大谷選手のホームランですが、打った瞬間どころか僕は打つ前から入ったなと思うぐらいものすごい当た