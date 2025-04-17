「女性に会うためにはお金が必要」などといわれた美祢市に住む60代の男性が、現金約395万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。被害にあったのは美祢市に住む60代の会社員男性です。警察によりますと3月23日、男性はSNSで「フォローすれば連絡先を送る」といった内容の投稿を見つけ自称日本人女性と知り合い、別の女性のSNSアカウントを紹介されたということです。その後、自称日本人女性や担当と名乗る複数の人物から「