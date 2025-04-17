「迷惑している」などと脅して金銭を要求し大学生から現金10万円をかつあげしたとして山口市の16歳の少年が恐喝の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは山口市に住む16歳の建設作業員の少年です。山口警察署によりますと、少年は、仲間らとともに4月3日の午後8時40分ごろ、山口市内の駐車場で21歳の大学生に対し「俺らが迷惑しとんじゃ、謝罪じゃなく、何かすることあるじゃろうが」などと脅し「慰謝料50万円」と表示された スマ&#