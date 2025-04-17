大阪・関西万博の中国パビリオンにて中国企業のiFLYTEKがAIを活用した翻訳デバイス「デュアルスクリーン翻訳機2.0」の製品発表会を2025年4月17日(木)に開催するとのことなので、どのような感じなのか参加して実物を見に行くことにしました。EXPO 2025大阪・関西万博公式Webサイトhttps://www.expo2025.or.jp/大阪・関西万博の中国パビリオンに到着。パビリオン1階の奥まった場所にイベントスペースが用意されていました。製品発