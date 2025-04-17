日経賞８着のマテンロウレオ（牡６歳、栗東・昆貢厩舎、父ハーツクライ）は、引き続き横山典弘騎手で目黒記念（６月１日、東京・芝２５００メートル、ハンデ）に向かう。ダービー卿ＣＴ４着のマテンロウオリオンも、引き続き横山典弘騎手で新潟大賞典（５月１７日、新潟・芝２０００メートル、ハンデ）へ。昨秋のアンドロメダＳ３着のトップナイフは、横山和生騎手でエプソムＣ（５月１０日、東京・芝１８００メートル）から