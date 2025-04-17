結婚生活のなかで、浮気に悩まされている方は少なくありません。今回は浮気行動の傾向と、その警告サインにどう気づくかにスポットを当ててみましょう。【目立ちたがり屋は危険サイン】周囲からの注目を集めることを好む男性は、特に恋愛関係においてもその願望が目立ちます。パートナー以外の女性からの注目や関心を求め、浮気への一歩を踏み出すリスクが高まります。【表面的な関係を好む】恋愛における深い結びつきよりも、軽い