2026年3月に開催される第6回「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」を巡り、ドジャースの右腕タイラー・グラスノー投手、ムーキー・ベッツ内野手が参戦を希望した。WBC米国代表はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の主将就任がすでに決まっており、前回大会を上回る強力布陣となりそうな気配だ。 ■「代表の一員になることが夢」 米メディア『ドジャ