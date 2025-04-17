入札会に出品された佐賀県産のり国内有数の養殖ノリ産地で知られる佐賀県が今シーズン、のり販売で量、額ともに兵庫県に及ばず、3年続けて2位となることが17日確定した。日本一奪還を目指していたが、赤潮や少雨の影響で生産が伸びなかった。この日は、佐賀県産のりの今季最後となる入札会を実施。佐賀県有明海漁協によると、販売は計約9億6436万枚、約233億円となった。平均単価は24.15円。全国漁連のり事業推進協議会のま