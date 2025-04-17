(２段落目の住友ゴム債の発行総額を「250億円」から「200億円」に訂正します。)Miho UranakaAnton Bridge［東京１７日ロイター］ - トランプ米政権の関税が世界の債券市場を揺るがし、日本でも起債の延期・中止が相次ぐ中、住友ゴム工業の５年債が増額・条件改善で発行されるなど一部で明るい兆しが見え始めた。一方、市場の回復度合いを測る試金石として注目されているブリヂストン債は中止にこそなっていないが、額は期待