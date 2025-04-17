[ワシントン １６日 ロイター] - トランプ米大統領はイラン核問題を巡り、同国の核施設を攻撃するイスラエルの計画を阻止し、イランとの交渉を優先させたと、米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が政権当局者らの話として１６日に報じた。同紙によると、イスラエルはイランの核兵器開発能力を１年以上遅らせる目的で５月に核施設を攻撃する計画を立てていた。計画ではイランの報復からイスラエルを守るためだけでなく、攻撃