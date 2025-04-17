【MLB】ドジャース 8-7 ロッキーズ（4月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷翔平、今季最長137メートルの6号特大先頭弾「1番DH」で先発したドジャースの大谷翔平投手が初回の第1打席で今季初となる先頭打者本塁打を放ち、チームの勝利に貢献。この日は第2打席にもタイムリーを放ち、5打数2安打2打点の活躍。シーズン6本塁打は同僚のエドマンらに並び、ナ・リーグトップタイ。ここ3試合で2本塁打と、2年連続本塁