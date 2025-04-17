シンメンテホールディングスが４日ぶりに反発している。１６日の取引終了後、米国カリフォルニア州を中心にメンテナンスサービス事業を展開しているサービス・ファースト社と業務提携契約を締結すると発表しており、好材料視されている。 今回の提携により、シンメンテは米国でサービス・ファースト社のサポートを求めている日本国内の顧客を紹介するほか、紹介した顧客に対して