ヤマタネが後場上げ幅を拡大している。午後１時２０分ごろ、５月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。 投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図ることが目的。なお、株主優待制度については株式分割後も現行の実施基準を据え置くとしている。 出所：MINKABU PRESS